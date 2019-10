Old Wild West, Bc Partners rimette in vendita la catena di ristoranti

editato in: da

(Teleborsa) – Questa volta il fondo di private equity Bc Partners sembra proprio deciso a cedere la catena di ristorazione Old Wilde West. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, il gruppo finanziario internazionale avrebbe affidato un nuovo incarico alla banca d’affari Rothschild per valutare l’interesse attorno al gruppo Cigierre, che oltre alla catena di steak house Old Wild West possiede anche America Graffiti, Pizzikotto e poi Cantina Mariachi, Arabian Kebab, Wiener Haus, Shi’s, Kukkuma Cafè.

In lista tra i pretendenti Permira, Carlyle e Onex che potrebbero arrivare a sborsare fino a 500 milioni di dollari.