Olbia chiuderà per lavori sulla pista

(Teleborsa) – L’aeroporto di Olbia Costa Smeralda chiuderà dal 3 febbraio al 13 marzo per procedere ai lavori di rifacimento e allungamento di circa 300 metri della pista di volo. Alitalia sposta i suoi aeromobili sullo scalo di Alghero, distante 136 km, garantendo così la continuità aerea a beneficio del nord della Sardegna.

Non opererà, invece, Air Italy che collega Olbia a Roma Fiumicino e Milano Linate. Una sospensione che ha indotto i sindacati a confrontarsi sulle azioni da promuovere per indurre la compagnia aerea a tornare sulla sua decisione.

Geasar, la società di gestione dell’aeroporto di Olbia, ha previsto nel periodo di chiusura il collegamento con Alghero con servizio di bus navetta al costo di 19 euro a tratta e il parcheggio dell’auto gratuito in aeroporto.