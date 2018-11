Ok dell’AGCM alla concentrazione Luxottica Group-Barberini

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con condizioni, all’acquisizione del controllo esclusivo di Barberini S.p.A. da parte di Luxottica Group S.p.A.. A seguito dell’operazione, Barberini – produttore di lenti in vetro plano di elevata qualità per occhiali da sole e attivo, per il tramite della controllata Barberini GmbH, anche nella produzione di sbozzi in vetro, materia prima per la produzione delle lenti – entra a far parte del gruppo EssilorLuxottica, operatore leader a livello mondiale nel settore dell’occhialeria e attivo in tutte le principali fasi della catena produttiva.

Dopo un’approfondita analisi della struttura e del funzionamento dei mercati interessati, l’Autorità ha concluso che la concentrazione è idonea a condurre alla costituzione o al rafforzamento della posizione dominante di Luxottica nei mercati della produzione di sbozzi di vetro per lenti plano, della produzione di lenti plano in vetro e della produzione e distribuzione di occhiali da sole, suscettibile di pregiudicare in maniera sostanziale e durevole le dinamiche concorrenziali in tali mercati. Nella propria valutazione, l’Autorità ha preso in considerazione, oltre alle quote di mercato dell’entità post-merger, anche la mancanza di concorrenza effettiva e potenziale a Barberini nella produzione di lenti plano in vetro di alta qualità in quantità adeguate a soddisfare le esigenze dei maggiori operatori del mercato, il ruolo fondamentale svolto da Barberini nella ricerca e sviluppo e nell’innovazione, l’elevato potere di mercato lato domanda nonché la forte integrazione verticale di Luxottica e la presenza di barriere all’entrata di natura tecnica ed economica tanto nel mercato della produzione di sbozzi di vetro e lenti plano in vetro quanto in quello della produzione e distribuzione di occhiali da sole.

Nell’autorizzare l’operazione, l’Autorità ha imposto a Luxottica una serie di misure volte a risolvere le preoccupazioni emerse in corso d’istruttoria in merito ai possibili effetti anticoncorrenziali di natura verticale derivanti dall’operazione in esame. In particolare, Luxottica dovrà stipulare contratti di fornitura di sbozzi di vetro e di lenti plano in vetro da parte di Barberini con tutti gli operatori del mercato che ne facciano richiesta, non prevedendo alcun obbligo di acquisto minimo per tali società. Inoltre, i contratti dovranno consentire ai clienti di Barberini di accedere, ove ne facciano richiesta, ai prodotti derivanti dall’innovazione e dalle evoluzioni tecnologiche di Barberini S.p.A. e Barberini GmbH, anche laddove tali prodotti siano coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Da ultimo, Luxottica dovrà nominare – entro due mesi dalla data odierna – un fiduciario incaricato di monitorare il rispetto degli accordi stipulati ai sensi delle predette misure e trasmettere all’Autorità, con cadenza semestrale, una relazione sulla completa ed effettiva attuazione delle misure prescritte.