Oggi la 68ª Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Si celebra oggi, domenica 14 ottobre, in tutta Italia la 68° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. Al centro delle manifestazioni previste in tutta Italia il tema della sicurezza sul lavoro, argomento che merita attenzione e impegno da parte delle istituzioni, delle parti sociali, delle forze politiche come priorità per il nostro Paese per una sfida da vincere che coinvolge e riguarda tutti.

GIOVANI I PIU’ A RISCHIO – Secondo i dati Inail tra il 2015-2017, gli under 35 risultano la categoria più a rischio, con un incremento di infortuni del 2,2% (da circa 167.000 a 191.000), più che triplo rispetto a quello medio.

“Ecco perché, in occasione della 68ª Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro che si celebra oggi, si è voluto rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni in un momento storico in cui l’incertezza e la preoccupazione sono diventate una costante, dopo anni di crisi che hanno avuto riflessi negativi sia a livello sociale che economico e, di conseguenza, anche sull’andamento del fenomeno infortunistico”, dice Franco Bettoni, presidente nazionale ANMIL- Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro