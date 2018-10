Oggi il ventennale del nuovo terminal 1 di Malpensa

editato in: da

(Teleborsa) – Malpensa celebra i 20 anni dalla inaugurazione del nuovo terminal 1, avvenuta domenica 25 ottobre 1998, che avrebbe dovuto segnare l’avvio di una esperienza da hub primario. Un avvio segnato da una cerimonia senza taglio del nastro, che vide presente l’allora sindaco di Milano, Gabriele Albertini, il governatore della Lombardia Roberto Formigoni, il ministro dei Lavori pubblici Enrico Micheli e l’arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini, e solo in videoconferenza il ministro dei trasporti dell’epoca, Claudio Burlando, al cui nome si sono legati i decreti che hanno inciso in un modo o nell’altro sulla operatività degli scali milanesi.

Nei giorni precedenti l’apertura ufficiale, a conclusione della diatriba tra Governo italiano e Commissione europea, il TAR aveva pronunciato la sentenza con cui respingeva il ricorso delle compagnie aeree europee contro il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa. Il 23 ottobre c’era stata l’inaugurazione della bretella tra la superstrada 336 e l’Autolaghi.

Il primo movimento aereo fu il decollo del volo Alitalia delle 7:30 del mattino per Roma Fiumicino. Dentro l’aerostazione non tutto funzionava ancora alla perfezione e la linea ferroviaria del Malpensa Express sarebbe stata pronta solo tempo dopo. Tra alti e bassi, soprattutto dopo la fase critica legata al dehubbing di Alitalia che nel marzo 2008 decise il trasferimento di gran parte dei suoi voli a Fiumicino (891 sui 1.238 settimanali, corrispondente al 70% della programmazione sullo scalo varesino) facendo crollare il numero dei passeggeri da 24 a 17 milioni e soprattutto comportando la perdita progressiva fino a 5.000 posti di lavoro negli anni seguenti, la Malpensa si è ripresa gradualmente. Tant’è che la buona notizia, al di là dei festeggiamenti indetti per la giornata di domenica 28 ottobre, è rappresentata dai dati dei primi nove mesi del 2018: 18,8 milioni di passeggeri (+11% rispetto al 2017). Il che vuole dire tornare quest’anno ai livelli precedenti il dehubbing di Alitalia.