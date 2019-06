Officina Stellare spicca il volo a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Un debutto come non si vedeva da tanto tempo, che ricorda le performance delle grandi privatizzazioni degli anni 2000. Officina Stellare debutta all’AIM Italia con un +60% a 9,648 euro per azione.

In fase di collocamento la società ha raccolto 5,2 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15%, (15,63% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a 33 milioni di Euro. Il suo ingresso all’AIM Italia porta a 118 il numero di società quotate su questo mercato dedicato alle PMI ad alto potenziale.

“Siamo lieti di celebrare oggi la quotazione su AIM Italia di Officina Stellare, PMI innovativa nel settore aerospaziale con uno spiccato orientamento alle ricerca scientifica”, ha affermato Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, definendo la quotazione “un’opportunità importante” per la società che vuole crescere e competere nella Space Economy.

Siamo felici di avere concluso con successo il processo di quotazione su AIM Italia, che abbiamo intrapreso con l’obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento e imporci a livello internazionale quale Space Factory di riferimento, dotata internamente di tutti gli strumenti necessari a rispondere in modo efficace alle richieste della New Space Economy.

“I proventi dell’IPO – ha ricordato il CEO e co-fondatore Giovanni Dal Lago – saranno destinati a nuovi importanti investimenti per incrementare la capacità produttiva, rafforzare il nostro impegno nella ricerca e nell’innovazione, e per supportare il marketing e la nostra strategia di crescita, sia organica che per linee esterne”.