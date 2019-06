Officina Stellare bussa a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue il percorso verso Piazza Affari di Officina Stellare, PMI innovativa attiva nella realizzazione di soluzioni all’avanguardia per il mercato della ricerca scientifica, della difesa, delle comunicazioni laser e dell’innovativo settore della New Space Economy, il cui mercato a livello globale vale circa 299 miliardi di dollari con una previsione di sviluppo double digit per il 2020.

La società basata a Sarcedo (Vicenza) ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul mercato AIM Italia.

L’operazione di IPO di Officina Stellare prevede un flottante pari a circa il 15% (incluso l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe) e avverrà integralmente in aumento di capitale con collocamento privato di azioni e l’assegnazione gratuita di warrant.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 5,50 euro e un massimo di 6 euro.

“La quotazione sarà funzionale al nostro obiettivo di crescita, sia interna che per linee esterne, con lo scopo di essere riconosciuti una Space-Factory di riferimento per un mercato che nei prossimi anni assumerà proporzioni enormi”, ha dichiarato Giovanni Dal Lago, CEO e co-fondatore di Officina Stellare.