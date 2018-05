Oettinger si scusa per dichiarazioni su Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Non si sono fatte attendere le scuse di Gunther Oettinger dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sulla situazione politica italiana.

“Non volevo essere irrispettoso e mi scuso per questo” ha dichiarato il Commissario europeo al Bilancio su Twitter.

“Rispetto pienamente la volontà degli elettori di ogni Paesi, siano essi di sinistra, destra o centro. Riferendomi agli attuali sviluppi sul mercato italiano non intendevo mancare di rispetto e mi scuso per questo. L’Italia, in qualità di membro fondatore ha svolto e svolge un ruolo importante nell’integrazione europea e spero che continui su questa strada”, ha affermato invece sul sito della Commissione UE.

In un’intervista a una televisione tedesca anticipata ieri, 29 maggio, da un tweet – successivamente rimosso – Oettinger ha detto: “I mercati e un outlook più negativo insegneranno agli elettori italiani a non votare per i partiti populisti alle prossime elezioni“.