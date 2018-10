Odcec Roma, la rivista dei Dottori Commercialisti compie 40 anni. Tiziano Onesti nuovo Direttore

editato in: da

(Teleborsa) – Telos, rivista dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec), compie 40. Dalla fine degli anni ’70 redatta a cura della omonima Fondazione, Telos festeggia l’anniversario con l’arrivo del nuovo Direttore Tiziano Onesti, Dottore Commercialista e Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre e con nuova linea editoriale.

Il primo numero 2018, “firmato” da Onesti, è dedicato all’Economia Digitale: “Un tema tra i più complessi, intriganti e pervasivi di oggi, una vera e propria rivoluzione – sottolinea Tiziano Onesti nel suo editoriale – in quanto l’Economia Digitale è dirompente, modifica le nostre abitudini e, di conseguenza, l’organizzazione economico-sociale. Stravolge gli assetti del mercato, virtualizza e automatizza i processi, impone cambiamenti culturali e organizzativi profondi. Semplifica la nostra vita ma, a monte, c’è un forte carattere di complessità sotto ogni profilo fino ad arrivare a quelli assai sfuggenti della privacy e della fiscalità”.

Ci troviamo pertanto in un contesto di rapida e incessante rivoluzione, in cui il nostro Paese non riesce a tenere il ritmo della digitalizzazione. “i Commercialisti – aggiunge in proposito Onesti – rappresentano la categoria professionale più vicina ai processi di generazione della ricchezza da parte delle imprese e, più in generale, ai temi dell’economia dell’azienda, sia essa pubblica che privata”.

La rivista, con questo numero, ha inteso così aprire una finestra su un mondo in evoluzione proponendo riflessioni da cui, come sottolinea Tiziano Onesti, “i Commercialisti possono trarre sicuro stimolo, non solo in termini di differente organizzazione del proprio studio, ma anche in termini potremmo dire commerciali, quali soggetti facilitatori e sensibili all’innovazione che la Digital Economy comporta”.

Va ricordato come Tiziano Onesti, oltre all’insegnamento universitario e alla professione, ricopra attualmente due incarichi presidenziali: Presidente di “Trenitalia (Gruppo FS)” e Presidente di “Aeroporti di Puglia”, società che gestisce gli scali aerei di Bari, Brindisi, Grottaglie (TA) e Foggia.