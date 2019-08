Ocse, redditi in salita per il primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il reddito delle famiglie nei paesi Ocse cresce nel primo trimestre 2019, segnando un’accelerazione a +0,6% rispetto al +0,3% degli ultimi tre mesi precedenti. La tendenza è positiva in Italia con un +0,5%, in deciso miglioramento rispetto al -0,4% del trimestre precedente. Sebbene resti sotto la media Ocse sia la media dell’eurozona (+0,7%).

Secondo i dati Ocse, in Germania l’aumento dei redditi nei primi tre mesi dell’anno è stato dello 0,6%, in rallentamento dal +0,7% del trimestre precedente, la Francia invece registra un +0,8%, una frenata rispetto al precedente +1,1%. Rallenta decisamente la Gran Bretagna che registra un +0,3%. In aumento invece dello 0,9% i redditi negli Stati Uniti e in Canada, in miglioramento rispettivamente rispetto al +0,5% e al +0% degli ultimi tre mesi dell’anno passato.