OCSE, Nicola Allocca nuovo presidente del Comitato Anticorruzione Business

(Teleborsa) – Nicola Allocca, Direttore Risk, Compliance and Quality di Autostrade per l’Italia, è stato nominato Presidente del Comitato Anticorruzione Business OCSE (BIAC), organismo che racchiude le best practice in tema legalità ed include rappresentanti virtuosi della business community provenienti da oltre 30 Paesi.

Manager di consolidata esperienza in ambito internazionale e membro della task force B20 su integrità e compliance, Allocca si è formato in società di primaria importanza come ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, Arthur Andersen, Finmeccanica, Accenture, Dufry International, EY ed ha conseguito un MBA presso la Hult International Business School.

“Questo incarico è per me un importante traguardo e insieme una grande responsabilità”, afferma Allocca, che in tale ambito prestigioso rappresenta ASPI e l’attenzione dell’azienda alla cultura della legalità attraverso soluzioni innovative ispirate alle linee guida, gli strumenti e gli standard di monitoraggio OCSE, BIAC, B20 e G20. “In questo contesto è essenziale comunicare all’interno valori come integrità, trasparenza, inclusività e sostenibilità, assicurando al contempo efficaci misure di presidio”, sottolinea il manager di ASPI, facendo cenno anche all’adozione delle nuove tecnologie digitali.

Il programma messo in campo dal team Risk, Compliance and Quality di ASPI rientra nell’ambito del più ampio Piano di trasformazione avviato dall’azienda, che prevede investimenti per 21,5 miliardi, anche per la digitalizzazione del modello operativo, la valorizzazione delle persone, la creazione di un sistema unico volto all’eccellenza. Nell’azienda è in corso un programma di digital transformation che riguarda tutti i settori, nell’ambito del quale si muove questo programma specifico, che consente un sempre più efficace sistema di controllo interno attraverso l’uso del digitale, oltre alle nuove competenze che caratterizzano l’organizzazione delle persone impegnate in questo settore.

Il modello predittivo adottato da ASPI

ASPI sta implementando una soluzione digitale in grado di fornire in tempo reale lo stato di salute dei processi aziendali attraverso l’analisi del 100% dei dati critici, con possibilità di risalire a transazioni eseguite negli ultimi 24 mesi: dall’analisi dei dati presenti nell’Anagrafica Fornitori nel Portale Gare alle Richieste e Ordini d’Acquisto, Contratti, Fatture e Pagamenti.

La Dashboard, al cui sviluppo hanno contribuito 50 professionalità interne ed esterne all’azienda, è basata su tecnologie di Robotic Process Automation e Cloud Computing. Questa soluzione consente l’adozione di un New Way of Working basato sulla condivisione, trasparenza e collaborazione ed è a disposizione di tutte le funzioni di controllo di ASPI. I prossimi sviluppi vedranno poi l’implementazione di tecniche di machine learning che renderanno lo strumento “predittivo”, ovvero capace individuare le potenziali aree di intervento preventivo.

Al team Risk, Compliance, Business Continuity and Quality lavorano diverse professionalità: avvocati ed economisti, ma anche data scientists, statistici e ingegneri di processo. L’adozione di questo sistema digitale dà la possibilità di affidare operazioni routinarie alle tecnologie, liberando le persone impegnate nelle attività di governance e controllo per attività a più alto valore aggiunto, in una prospettiva di crescita professionale e aumento della produttività aziendale.