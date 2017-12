OCSE, leading indicator stabile a ottobre. Accelera in Italia

(Teleborsa) – Crescita ancora stabile per i paesi dell’OCSE. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicatori, pubblicati dall’Organizzazione.

Il leading indicator dell’area ha registra a ottobre una leggera crescita dello 0,02% attestandosi a quota 100,13 dopo il +0,03% di settembre.

Sostanzialmente stabile (+0,05%) anche l’indicatore dell’Eurozona a quota 100,63 contro il +0,06% del mese precedente.

Tra i paesi membri, in Francia ha frenato dello 0,03% a 100,47 punti mentre in Germania si porta a 101,10 punti (+0,11%). Italia maglia rosa con l’accelerazione più consistente (+0,12%) che porta il dato a 100,65 punti.

L’indicatore economico anticipatore ha segnalato una stabilità anche per il Giappone (100,9 punti) e per gli Stati Uniti (99,81), mentre scende ancora per la Gran Bretagna (-0,20% a 99,29).