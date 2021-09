OCSE, disoccupazione conferma calo a luglio al 6,2%

editato in: da

(Teleborsa) – Disoccupazione in calo nell’Area OCSE a luglio, grazie alla fase di ripresa del mercato del lavoro e dell’attività economica, nel periodo post pandemia. Il tasso dei senza lavoro si è attestato al 6,2% dal 6,4% del mese precedente, confermando un trend di progressiva riduzione rispetto ai picchi raggiunti nel 2020 e risultando ancora 0,9 punti al di sopra dei livello di febbraio 2020, quando è scoppiata la crisi pandemica.

L’Organizzazione segnala che il tasso di disoccupazione nell’Area Euro è sceso al 7,6% dal 7,8% precedente, registrando il terzo calo consecutivo. Il tasso è calato anche in Italia al 9,3%, in Germania al 3,6% e in Francia al 7,9%, ma la contrazione più forte si è registrata in Spagna al 14,3% (era al 15% a giugno).

Il tasso dei senza lavoro ha registrato un forte calo anche negli Stati Uniti al 5,4% così come è invariato in Giappone al 2,8%.