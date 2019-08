Ocean Viking, l’appello del sindaco di Lampedusa: “Non lasciateci soli”

editato in: da

(Teleborsa) – “Lampedusa non ce la fa più. Il centro di accoglienza è stracolmo, ci sono duecento migranti, la maggior parte arrivati da soli, per una capacità di 96 posti. Difficilmente quindi l’isola potrà accogliere i 365 migranti della nave Ocean Viking di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere.”

Lo ha detto il Sindaco di Lampedusa Salvatore Martello riferendosi alla situazione di sostanziale isolamento in cui è lasciata l’isola che da anni è il primo approdo per i migranti proveniente dall’Africa. I riflettori infatti sono ora puntati sulla nave Ocean Viking e sul suo carico di persone, la cui situazione fisica e psicologica continua a peggiorare a causa dei molti giorni in mare.

Ma a terra la situazione richiede forse maggior attenzione, quando l’attenzione è rivolta verso il mare è il Sindaco a chiedere di essere ascoltato: “Il centro di accoglienza è saturo e la Ocean Viking è più vicina alla costa siciliana che alla nostra isola, non sarebbe logico per lui tornare qui, ma non possiamo mai dire è finita, non diamo più accoglienza a nessuno. A Lampedusa gestiamo questa situazione come marinai, come pescatori. Se qualcuno o una barca devono essere salvati, può attraccare. Se c’è un problema legale, di responsabilità penale, lo giudicheremo sul campo.”

Il Sindaco conclude con un appello a Roma per quanto sta succedendo sull’isola: “Lo Stato italiano dovrebbe avere il coraggio di riconoscere l’impegno degli abitanti di Lampedusa. Prima che qualcuno qui si arrabbi un po’ troppo.”