Ocean Viking, i migranti verranno distribuiti tra vari Paesi europei

(Teleborsa) – Trovato un accordo sulla spartizione delle 365 persone a bordo della nave Ocean Viking di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere.

Lo ha annunciato il Premier maltese Joseph Muscat su Twitter: “Malta trasferirà queste persone su navi militari maltesi in acque internazionali e le porterà a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altri Paesi europei: Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. Nessuno resterà a Malta”. L’accordo, aggiunge Muscat, è stato trovato in seguito a “discussioni con la Commissione europea e un certo numero di Stati membri, soprattutto Francia e Germania”.

Questa mattina, il Sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, riferendosi alla situazione di sostanziale isolamento in cui è lasciata l’isola, aveva detto: “Lampedusa non ce la fa più. Il centro di accoglienza è stracolmo, ci sono duecento migranti, la maggior parte arrivati da soli, per una capacità di 96 posti. Difficilmente quindi l’isola potrà accogliere i 365 migranti della nave Ocean Viking di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere.”

Il Sindaco aveva concluso con un appello a Roma per quanto sta succedendo sull’isola: “Lo Stato italiano dovrebbe avere il coraggio di riconoscere l’impegno degli abitanti di Lampedusa. Prima che qualcuno qui si arrabbi un po’ troppo.”