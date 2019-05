editato in: da

(Teleborsa) – Occidental Petroleum ha ritoccato all’insù l’offerta per acquistare Anadarko e mette sul piatto 76 dollari per azione, di cui il 78% in contanti (59 dollari per azione) e il 22% in azioni.

La nuova offerta presenta un premio del 23,3% a fronte di quella di Chevron e risulta superiore al 50% in contanti e il 50% in titoli rispetto a quanto offerto in precedenza da Occidental.