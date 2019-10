Obiettivo ambizioso affidarsi a coperture derivate dal piano di lotta all’evasione

editato in: da

(Teleborsa) – Nella copertura della manovra “sembrerebbe opportuno non fare affidamento su risorse incerte” come quelle sulla lotta all’evasione dove peraltro l’obiettivo di 7 miliardi e’ “piuttosto ambizioso”.

Questo è quanto affermato dal Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio Giuseppe Pisauro nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla nota di aggiornamento al Def.

“La parte preponderante (circa l’80 per cento) degli interventi correttivi ipotizzati per il 2020 (14 miliardi) è affidata a incrementi di entrate, di cui circa 7 miliardi (lo 0,4 per cento del PIL) deriverebbero da misure di contrasto all’evasione – ha sottolineato – Si tratta di un obiettivo piuttosto ambizioso specie se confrontato con i risultati ottenuti nel recente passato su tale fronte e difficilmente conseguibile solo attraverso strumenti per favorire il conflitto d’interessi”.