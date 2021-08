Obbligo vaccinale insegnanti, Anief: impraticabile e inutile con classi affollate

editato in: da

(Teleborsa) – Quei report che dividono il Paese. Secondo Agenos, come riporta il Corriere della Sera, il personale docente non vaccinato in Sicilia sarebbe il 57%. Ma per l’assessore Lagalla si supera l’80%.

Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, comunque, “l‘obbligo vaccinale sarebbe impraticabile oltre che inutile a fronte di studenti non vaccinati e di classi affollate”.

Inoltre, il sindacato ritiene che sarebbe “impraticabile sospendere il personale docente come il personale sanitario renitente, perché potrebbe sempre chiedere di svolgere l’attività di insegnamento a distanza”.

Il leader dell’Anief lancia un appello, suggerendo al Governo di “pensare a sdoppiare le classi per garantire il distanziamento e la ripresa della didattica in presenza in sicurezza di lavoratori, studenti e famiglie. Le risorse necessarie ci sono, ora questi miliardi devono essere spesi. La scuola deve essere considerata una risorsa e non uno spreco, si pensi a salvaguardarla”, ha concluso il sindacalista autonomo.

(Foto: EPA/Biontech)