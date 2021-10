Oatly, titolo in grande rialzo dopo upgrade di JPMorgan

(Teleborsa) – Spicca il volo Oatly Group, che si attesta a 15,29, con un aumento del 3,80%. Il titolo della società alimentare svedese specializzata in bevande a base di latte d’avena (sbarcata a Wall Street nel maggio scorso) beneficia di un upgrade da parte di JPMorgan, che ha fissato il nuovo target price a 21 dollari.

Gli analisti della banca USA segnalano la crescita dei prodotti lattiero-caseari a base vegetale in generale e il potenziale per il latte d’avena di continuare conquistare quote di mercato a discapito del latte di mandorle e altre varietà. Goldman si attende vendite “molto forti” “per il prossimo futuro”.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 15,95 e successiva a quota 17,12. Supporto a 14,79.