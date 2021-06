Oatly, contrastanti le valutazioni iniziali delle società di investimento

editato in: da

(Teleborsa) – Oatly, società alimentare svedese specializzata in bevande a base di latte d’avena, è rialzo di circa il 42% rispetto al debutto a Wall Street, avvenuto il 20 maggio sul Nasdaq. Il titolo ha però ricevuto valutazioni iniziali contrastanti da una manciata di società di investimento.

Oatly ha infatti ricevuto valutazioni di “perform” (Oppenheimer), “outperform” (Credit Suisse), “equal-weight” (Morgan Stanley), “overweight” (Piper Sandler), “buy” (Jefferies, Guggenheim), “neutral” (JPMorgan Chase) e “sector perform” (RBC Capital).

Sebbene tutti siano d’accordo sulle prospettive di crescita di Oatly – con l’interesse per i prodotti che si propongono come alternative alle proteine animali in costante aumento – alcune società di investimento ritengono che tali prospettive siano già prezzate nell’attuale valutazione della società.