NVP sigla addendum per accordo Olimpiadi 2021

(Teleborsa) – NVP ha sottoscritto un addendum all’accordo con OBS (Olimpic Broadcast Service) per la realizzazione delle Olimpiadi 2021, che si svolgeranno a Tokyo dal 23 Luglio all’8 Agosto.

L’addendum, che riaggiorna le scadenze previste per lo svolgimento delle varie attività, conferma le medesime condizioni previste originariamente dal contratto sottoscritto a settembre 2019 con OBS per la realizzazione delle Olimpiadi 2020, slittate di un anno in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’accordo prevede la realizzazione delle riprese di due discipline olimpiche: Equitazione e tiro a segno.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)