NVP, si aggiudica contratto per la Volleyball Nations League 2020

editato in: da

(Teleborsa) – NVP, una PMI Innovativa quotata attiva nel settore media e broadcasting, comunica di essersi aggiudicata un contratto del valore di 400 mila dollari, pari a circa 360.000 euro, per la realizzazione delle partite della Volleyball Nations League 2020 in Italia e in Francia.

Il contratto è stato aggiudicato da IMG, società fondata nel 1960 a New York e attiva in oltre 25 nazioni nel broadcasting ad elevato contenuto tecnologico di eventi sportivi.

L’evento, organizzato dalla Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) e da IMG, si svolgerà tra maggio e luglio in 20 paesi. L’accordo prevede inoltre la realizzazione della finale del torneo maschile, in programma a luglio a Torino.

La produzione dell’evento prevede l’utilizzo di tecnologia 4K e telecamere robotizzate installate sul casco dell’arbitro e sulla rete del campo di gioco, oltre all’utilizzo dell’infrastruttura per rilevazioni virtuali, garantendo i più elevati livelli di immersione e coinvolgimento dello spettatore. È poi prevista in favore del cliente l’attivazione opzionale di una serie di contenuti aggiuntivi.