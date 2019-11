NVP prepara sbarco su AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Una nuova matricola si appresta a quotarsi sull’AIM Italia, si tratta di NVP. La società che opera nel settore dei servizi di produzione video principalmente per network televisivi e per proprietari e gestori di diritti televisivi, attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia sviluppate internamente, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L’operazione di quotazione ha un obiettivo di raccolta di circa Euro 10 milioni, interamente in aumento di capitale, è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori retail in regime di esenzione ai sensi dell’art. 34-ter, comma 01, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e ha la finalità di perseguire una crescita per linee esterne, nonché di sviluppare ulteriormente la ricerca di soluzioni ed implementazioni tecnologiche a supporto della clientela per commesse worldwide.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di Euro 3,6 e un massimo di Euro 4,8 per azione.

Gli azionisti della Società hanno destinato il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share basato sul raggiungimento degli EBITDA TARGET 2019 e 2020 pari rispettivamente ad Euro 2,4 milioni ed Euro 4,0 milioni.

Nel 2018 NVP ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 5,1 milioni (+20% rispetto a Euro 4,2 milioni nel 2017) e un EBITDA pari a Euro 1,8 milioni (+31% rispetto a Euro 1,4 milioni nel 2017), corrispondente a un EBITDA margin del 36%. Anche il primo semestre 2019 evidenzia una significativa crescita del Valore della Produzione, pari a Euro 3,3 milioni (+55% rispetto a Euro 2,1 milioni al 30 giugno 2018) e dell’EBITDA, che si attesta a Euro 1,1 milioni (+64% rispetto a Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2018), corrispondente a un EBITDA margin del 34%.