NVP, l’Assemblea approva progetto quotazione su Aim

NVP punta all’Aim. Lo scorso 9 ottobre l’Assemblea degli Azionisti della società specializzata nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha approvato il progetto di quotazione delle azioni della Compagnia.

Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP ha dichiarato in merito che “l‘operazione di quotazione su AIM Italia rappresenta per noi l’occasione per condividere con il mercato azionario il nostro decennale percorso di innovazione e ricerca. Dopo aver ridefinito lo standard qualitativo richiesto per la produzione di eventi sportivi in diretta intendiamo lavorare per offrire soluzioni all’avanguardia e rafforzare la nostra leadership in Italia e in Europa, in un mercato dove ubiquità di connessione (LTE, 5G, fibra ottica) su multidevice anche in modalità sharing richiede tecnologie sempre più avanzate in grado di soddisfare la crescita della domanda di contenuti video di qualità”.

Nel 2018 la Società ha registrato un Valore della Produzione pari a 5,1 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,8 milioni di euro (EBITDA margin 36%).

L’obiettivo strategico di NVP è rafforzare la posizione di leadership nel mercato italiano ed espandere la propria presenza nel mercato europeo nel campo della produzione e trasmissione «worldwide» di eventi televisivi tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie (4K HDR) e nello sviluppo tecnologico e commerciale di servizi innovativi tailor-made per il cliente finale (personalizzazione, realtà aumentata, statistiche). Le risorse saranno utilizzate prioritariamente per la crescita per linee esterne, nonché per incrementare le dotazioni tecnologiche a supporto della clientela per commesse worldwide.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia NVP è assistita da: Integrae SIM (Nomad),Fidentiis Equities (Global Coordinator), CapitaLink (Advisor Finanziario), Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Studio Di Simone Commercialisti (Advisor Fiscale), BDO (Società di Revisione), IR Top Consulting (IR Advisor).

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)