NVIDIA, primo trimestre da record

(Teleborsa) – Risultati di bilancio positivi per NVIDIA, grande azienda produttrice di prodotti multimediali per PC e console. La società registra ricavi record per il primo trimestre 2018, trainata dal settore del “gaming”, che rappresenta ancora il business principale.

Segnalato un forte aumento dell’utile operativo, in crescita del 134% a 1,29 miliardi di dollari rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Ancor più elevato l‘incremento dell’utile netto, +145% dal 2017 a 1,244 miliardi di dollari. L’eps si porta a 1,98 dollari dagli 1,46 del consensus (0,79 dollari nel 1° trimestre 2018).

Sale invece del 66% il fatturato attestato a 3,21 miliardi di dollari (2,89 miliardi le attese del mercato). Nello stesso periodo del 2017 i conti registravano 1,93 miliardi, mentre viene evidenziata una crescita del 10% rispetto ai 2,91 miliardi dell’ultimo trimestre dell’anno passato.

In forte crescita anche margine operativo lordo, con un aumento del 64,5% rispetto al 5,1% del primo trimestre 2017.

Non soddisfano invece le attese degli analisti i risultati legati al valore delle vendite di criptovalute. La società ha registrato guadagni per 289 milioni a fronte dei 200 previsti dal mercato. Il risultato crea scetticismo data la forte volatilità di queste componenti e ad i rischi connessi ad un fatturato legato ad un mercato così imprevedibile.

Il titolo NVIDIA resta al palo a Wall Street, dove attualmente perde lo 0,97%.