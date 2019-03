Nvidia festeggia partnership con Softbank e LG Uplus

editato in: da

(Teleborsa) – Forte rialzo per Nvidia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,29%, dopo l’annuncio della partnership con Softbank e LG Uplus per implementare server di giochi cloud in Giappone e Corea.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al chipmaker rispetto all’indice di riferimento.

Il quadro tecnico di breve periodo di Nvidia mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 177,8 M,Dollaro USA. Rischio di discesa fino a 173,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 182,3.