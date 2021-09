Nusco, Integrae SIM esercita integralmente opzione greenshoe

editato in: da

(Teleborsa) – Nusco comunica che, in data odierna, il Global Coordinator Integrae SIM ha integralmente esercitato l’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa da Nusco Invest , per complessive 499.500 azioni ordinarie. L’opzione greenshoe rientra tra gli

accordi sottoscritti tra la Società e Integrae nell’ambito dell’operazione di IPO.

Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a 1,20 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Nusco, per un controvalore complessivo pari a 599mila euro.

Il regolamento delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe avverrà in data 3 settembre 2021.