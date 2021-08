Nusco, continua il rally iniziato con l’ingresso di EdiliziAcrobatica nel capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Nusco – società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio “Nusco” – guadagna il 16,39% a quota 1,74, dopo essere stata anche sospesa al rialzo. Il titolo prosegue quindi i guadagni di ieri (+15,02%), dopo che la società ha comunicato che in fase di collocamento EdiliziAcrobatica è entrata nel capitale azionario in qualità di investitore industriale interessato a valutare possibili sinergie future.

La capitalizzazione della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta (1,20) era pari a oltre 17 milioni di euro. Dopo i rialzi degli ultimi due giorni ha superato abbondantemente i 20 milioni di euro. Consistenti anche i volumi scambiati nella seduta odierna, con un controvalore di oltre 1.268.115 euro alle 13.