Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

(Teleborsa) – Lieve aumento per i mercati finanziari del Vecchio Continente, dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo sulla riapertura delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina ad ottobre. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, nel giorno del giuramento del nuovo Governo.

Dal Beige Book della Fed è emerso che l’economia americana ha continuato ad espandersi in quasi tutti gli Stati Uniti, ma a un “passo moderato” a causa delle preoccupazioni per la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il rapporto potrebbe suffragare l’intenzione dei responsabili politici di abbassare nuovamente i tassi di interesse di un modesto quarto di punto percentuale nella riunione del 17 e 18 settembre, dopo il taglio di luglio.

Sul fronte Brexit, non è passata alla Camera dei Comuni la mozione presentata dal Premier Boris Johnson per chiedere elezioni anticipate il 15 ottobre 2019.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,24%. Vendite diffuse sull’oro, che continua la giornata a 1.540,9 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 56,05 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,89%.

Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,82%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,65%, andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +0,95%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,65%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 23.768 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,59%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,18%).

Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+3,44%), automotive (+1,55%) e servizi finanziari (+1,45%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori sanitario (-2,15%), alimentare (-1,89%) e utility (-0,68%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per STMicroelectronics, che registra un progresso del 4,08%.

Exploit di Fiat Chrysler, che mostra un rialzo del 2,37%.

Su di giri Exor (+2,35%).

Acquisti a piene mani su Fineco, che vanta un incremento del 2,15%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -3,18%.

Pesante Diasorin, che segna una discesa di ben -2,2 punti percentuali.

Scivola Campari, con un netto svantaggio dell’1,95%.

In rosso Recordati, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,43%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Rai Way (+4,91%), doValue (+4,60%), Datalogic (+4,44%) e Biesse (+4,16%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Piaggio, che ottiene -4,15%.

Spicca la prestazione negativa di Banca MPS, che scende dell’1,40%.

Falck Renewables scende dell’1,38%.

Calo deciso per Carel Industries, che segna un -1,2%.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)