Nuovo hub a Ostia. Figliuolo: “Possibile estensione Astrazeneca sotto 60 anni”

(Teleborsa) – In Italia si sta rivalutando se estendere il vaccino Astrazeneca per la fascia inferiore ai 60 anni. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, all’inaugurazione dell’hub vaccinale allestito al polo acquatico a Roma.

“Ne sto parlando con ISS e con il CTS dell’AIFA”, ha spiegato il Generale, ricordando che “Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l’EMA dice che va bene per tutti” in quanto gli “effetti collaterali sono infinitesimali”

Figliuolo ha ribadito che “i vaccini vanno impiegati tutti”, altrimenti “il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati”.

Nella giornata di ieri, il Commissario aveva annunciato la possibilità di aprire la campagna vaccinale a tutte le classi ‘età a partire da giugno, con una corsia prefe3renziale per le categorie produttive e gli studenti. Oggi ha parlati di vaccinare “a brevissimo” anche glia tleti impegnati alle Olimpiadi, ” perché questo è un segno dell’Italia che riparte”.

Polo acquatico di Osta diventa un hub vaccinale

Questa mattina è stato inaugurato un altro hub vaccinale al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, luogo in cui risiedono e si allenano i campioni di nuoto. Presnete oltre al Commissario Figliuolo anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, i l capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ed il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli.

L’area per l’hub è stata allestita nella zona ovest dell’impianto, un’area ben distinta dalle zone occupate dagli atleti, dove sono stati allestiti un’area di accoglienza e triage, sale per i vaccini e l’osservazione, sale per medici, paramedici e operatori e parcheggio.