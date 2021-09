Nuovo crollo di Evergrande, non paga la maxi cedola

(Teleborsa) – La crisi del colosso Evergrande non è ancora risolta, anzi le autorità cinesi invitano a prepararsi al peggio. Lo sviluppatore più indebitato del Paese, per oltre 305 miliardi di dollari, non ha pagato la maxi cedola da 84 milioni di dollari.

Il governo di Pechino non andrà in soccorso del gigante immobiliare, ma la Banca centrale è intervenuta anche oggi per stabilizzare il sistema iniettando altri 70 miliardi di dollari.

Il titolo Evergrande è scivolato ai minimi intraday alla Borsa di Hong Kong registrando un calo a doppia cifra (-11%), proprio sulla notizia del mancato pagamento degli interessi sui coupon in scadenza ieri, 23 settembre, su un bond offshore e in dollari.