Nuovo CdA alla Saga, società di gestione Aeroporto di Pescara

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Pescara ha un nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA). L’assemblea di Saga, società di gestione dello scalo abruzzese, ha proceduto alla nomina dei membri. Nuovo presidente è Enrico Paolini che subentra a Nicola Mattoscio. Vice presidente Emilio Schirato, imprenditore alberghiero. I nuovi consiglieri sono Antonella Bosco, avvocato esperta in amministrazione pubblica e privata, Evelina D’Avolio, funzionaria regionale del Dipartimento trasporti, e Stefano Menozzi, imprenditore nel settore dolciario, che è stato confermato.

Il nuovo CdA si insedia quando, per la prima volta nell’ultimo triennio, il bilancio fa registrare un utile netto di esercizio (circa 400 mila euro), mentre il movimento passeggeri è passato dai 556 mila del 2014 ai 668 mila del 2017. La Regione Abruzzo ha destinato a 33 milioni di euro i fondi a Saga per interventi di ammodernamento e ampliamento infrastrutturale dello scalo, che comprendono anche la realizzazione di terminale ferroviario nell’aerostazione. Gli obiettivi in materia di collegamenti sono ambiziosi, al punto che con l’allungamento della pista si tenterà di riattivare il volo diretto con New York, operato per qualche tempo da Pescara lo scorso decennio.