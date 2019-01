Nuovo allarme droni: blocco degli atterraggi all’aeroporto di Newark

editato in: da

(Teleborsa) – Nella giornata di ieri, 22 gennaio, sono state interrotte temporaneamente le manovre di atterraggio al Newark Liberty International Airport del New Jersey, in seguito all’avvistamento di due droni. I velivoli manovrati da terra, sarebbero stati avvistati nei pressi del Teterboro Airport, un piccolo aeroporto situato una trentina di chilometri a Nord Ovest dello scalo.

Dall’hub aeroportuale del New Jersey, sono stati bloccatI gli atterraggi a scopo precauzionale. Dei sessanta voli in arrivo previsti tra le 18.00 e le 19.00 ora locale, quattro sono stati cancellati e venti hanno accumulato ritardi.

Il blocco del traffico aereo, durato solo per alcuni minuti, giunge negli Stati Uniti a pochi giorni dall’ultimo avvistamento di droni nel Regno Unito. L’8 gennaio, infatti, i cieli della più grande aerostazione londinese, Heathrow, erano stati chiusi per via di un allarme analogo.