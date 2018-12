Nuovo aeromobile Ryanair basato a Malpensa

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair ha annunciato che baserà un nuovo aeromobile su Milano Malpensa per supportare la programmazione dell’estate 2019, che vede l’introduzione di due nuove rotte per Almeria e Madrid, maggiori voli per Heraklion, in aggiunta alle nuove rotte estive verso Berlino Tegel, Kaunas e Tenerife.

La programmazione di Ryanair per l’estate 2019 da Milano Malpensa offrirà un totale di 19 rotte e una previsione di 2,6 milioni di passeggeri trasportati dallo scalo il prossimo anno, con una crescita del traffico pari al 16%. Con l’avvio dell’orario estivo 2019 saranno 5 gli aeromobili con il simbolo dell’arpa celtica basati a Malpensa, aeroporto che nel 2018 avrà superato i 24 milioni di passeggeri.

Ryanair mette nel mirino la Grecia per l’estate 2019 lanciando 4 nuove rotte dall’Italia, in particolare da Milano Bergamo verso Kalamata e Zante, da Bologna a Heraklion e da Pisa verso Kalamata, tutte con una frequenza di due voli a settimana.

La programmazione estiva 2019 di Ryanair in Italia offre inoltre voli extra per la Grecia: da Milano Bergamo a Cefalonia e Rodi, da Bologna a Salonicco e da Milano Malpensa a Heraklion.

Le altre due nuove rotte italiane lanciate per l’estate 2019 sono quelle per Norimberga da Napoli e Pisa, entrambe con frequenza di due voli a settimana.

La programmazione estiva 2019 di Ryanair comprende 64 nuove destinazioni per un totale di più di 450 rotte, con una previsione di oltre 40 milioni di passeggeri il prossimo anno attraverso i 29 aeroporti italiani su cui opera il vettore irlandese.