Nuovi treni diesel-elettrici, FNM e Stadler presentano mock-up

(Teleborsa) – Stadler e il Gruppo FNM hanno presentato oggi, 1° ottobre, nell’ambito della fiera internazionale EXPO Ferroviaria 2019 a Milano, il mock-up del nuovo FLIRT Diesel-elettrico, destinato al servizio ferroviario regionale in Lombardia.

Il mock-up è un modello dimostrativo accessibile, costruito nelle dimensioni originali. In questo modo i visitatori della fiera hanno l’opportunità di visitare il modello del treno a grandezza naturale. Lo scorso novembre, Stadler e FNM hanno firmato un Accordo Quadro per una quantità massima di 50 treni. Contestualmente alla firma dell’Accordo, è stato effettuato un primo ordine di 30 FLIRT, con un contratto firmato da Stadler con FERROVIENORD. La consegna dei primi convogli è prevista per la fine del 2021. La fornitura fa seguito a quanto stabilito dal programma di acquisto di nuovi treni, approvato e finanziato con 1,6 miliardi di euro da Regione Lombardia.

SOSTENIBILITÀ IN PRIMO PIANO – I nuovi treni sono stati sviluppati con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Il treno è alimentato da un PowerPack nel quale sono alloggiati due motori diesel a basse emissioni di ultima generazione (livello V con catalizzatore SCR) e quattro batterie. Grazie alle batterie e alla trazione diesel-elettrica, il nuovo treno può entrare nelle stazioni delle aree suburbane con emissioni ridotte. In questo modo, oltre alle emissioni, nelle stazioni può essere ridotto anche il rumore. Rispetto alla flotta attuale, il consumo di carburante si riduce del 30%, il che corrisponde a un risparmio stimato di 3 milioni di euro all’anno. Anche le emissioni di CO2 diminuiranno di 12.400 tonnellate all’anno, pari alle emissioni di 8.600 automobili. Inoltre, la posizione dei motori al centro del treno garantisce un elevato comfort per i passeggeri, in quanto il rumore e le vibrazioni non vengono trasmessi alle carrozze.

LE CARATTERISTICHE DEI TRENI – I treni a tre carrozze sono lunghi 66,8 metri e offrono spazio per 328 passeggeri, 168 dei quali con posto a sedere. La velocità massima è pari a 140 chilometri all’ora. Oltre a toilette, illuminazione a LED e Wi-Fi, i veicoli sono dotati di prese da 220 volt, porte USB e sistema di informazioni per i passeggeri. Un sistema di spie luminose segnala ai passeggeri l’apertura e la chiusura delle porte. L’accessibilità per le persone a mobilità ridotta è facilitata da gradini scorrevoli che compensano la distanza tra le porte e la piattaforma. I treni sono inoltre dotati di aree per il deposito di biciclette e bagagli.