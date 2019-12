Nuovi spunti in acquisto su Nexi

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in buon rialzo il titolo Nexi che guadagna l’1,22%, in controtrend rispetto al resto del listino milanese colpito da vendite generalizzate.

Le azioni continuano a beneficiare della notizia di un accordo con Intesa Sanpaolo per la cessione delle attività dei servizi di pagamento, annunciato la scorsa settimana.

Venerdì, gli analisti di Banca Akros, Equita e UBI Banca sono stati positivi su Nexi ed hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo rispettivamente a 11,20, 11,70 e 13,70 euro.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nexi rispetto all’indice di riferimento.

Lo status tecnico di Nexi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,96 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,74. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,19.