Nuovi concorsi per dirigente scolastico con Anief in prima linea

(Teleborsa) – Abbiamo incontrato a Roma il presidente Anief Marcello Pacifico con il quale abbiamo affrontato la tematica dei nuovi concorsi per dirigente scolastico e proprio a tale proposito il presidente ci fa sapere che “sono stati banditi due nuovi concorsi per dirigente scolastico, uno nel territorio nazionale e uno nella provincia autonoma di Trento”.

Prosegue informandoci che sono “più di 2300 posti a livello nazionale e più di 30 nella provincia autonoma”. Il prsidente del sincacato fa sapere che Anief è ancora una volta in prima linea nella difesa dei diritti anche per personale precario e dei neo immessi in ruolo infatti: ” migliaia di persone tra i neo immessi in ruolo in quest’anno scolastico, non possono partecipare al concorso, così come i precari, ma l’Anief già con i suoi legali ha dimostrato di avere il diritto dalla sua parte, con la sentenza 50/11 del 2014 è riuscita nella precedente selezione a far partecipare i precari al concorso a dirigente scolastico ed infatti alcuni di essi hanno vinto e in questo momento fanno i dirigenti”.

Pacifico invita tutti i neo immessi in ruolo e tutti i precari a utilizzare il modello cartaceo che Anief ha messo a disposizione, visto che non possono accedere alla procedura attraverso il modello online ed “inviare la domanda entro i termini, quindi dal 29 novembre al 29 dicembre, per aderire contestualmente al ricorso da noi promosso in maniera tale da dimostrare competenza, la capacità per superare e per diventare dirigenti scolastici”.