Nuovi bus urbani a Napoli, anche per Capodichino

(Teleborsa) – Entrano in esercizio a Napoli dieci nuovi autobus dell’azienda di trasporto urbano Anm. Sono tutti dotati di di sensori anti-schiacciamento, ma soprattutto di una rampa per facilitare l’accesso di persone con disabilità motorie e di wi-fi a bordo e saranno impiegati sulle tratte più frequentate della città, come la linea che serve l’aeroporto di Capodichino. Nelle prossime settimane entreranno in servizio progressivamente altri bus con queste caratteristiche per un totale di 56 nuove macchine.