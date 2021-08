editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi aiuti per Air Europa, ancora in attesa del via libera della UE all’integrazione in Iberia. Ai 475 milioni di euro già concessi dal governo spagnolo dovrebbe aggiungersi una cifra di danaro pubblico compresa tra 100 e 150 milioni di euro.

Non è escluso che il prezzo di vendita della compagnia aerea a Iberia, già ridotto dall’iniziale miliardo di euro a 500 milioni, possa subire un ulteriore taglio.