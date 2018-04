Nuove divise in dotazione a BIS-BGY International Services

editato in: da

(Teleborsa) – BIS-BGY International Services, società di handling controllata al 100% da SACBO, ha presentato nel terminal partenze dell’Aeroporto di Milano Bergamo le nuove divise in dotazione al proprio personale.

La divisa, che è stata indossata in fase di presentazione dallo stesso personale BIS, è accomunata nelle diverse versioni dalla tinta unita blu e dal profilo bianco e giallo che richiamano il logo della società.

Amelia Corti, Amministratore Delegato di BIS, ha illustrato concetti e motivazioni che hanno accompagnato l’ideazione della nuova divisa, con cui si identifica anche la visione in chiave di immagine e professionale del rapporto con i passeggeri. “L’acquisizione della nuova divisa è una tappa del più ampio progetto che vede il nostro personale coinvolto nei processi di continuo miglioramento della qualità dei servizi resi a passeggeri e compagnie aeree – sottolinea l’AD – L’appartenenza a una società di handling come BIS rende il personale consapevole del ruolo che viene svolto con la valorizzazione e la cura della propria persona, mettendo in campo insieme alla professionalità la sensibilità e disponibilità nell’insieme delle qualità umane e delle competenze richieste per operare in aeroporto”.

BIS-BGY International Services conta 291 dipendenti, suddivisi tra personale addetto al check-in, ai gate e ai servizi di biglietteria, operatori di piazzale aeromobili, coordinatori e addetti ai servizi di supporto.