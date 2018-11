Nuove commesse dalla Cina per Leonardo

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo ha annunciato oggi che il suo distributore elicotteristico cinese Sino-US Intercontinental Helicopter Investment (Sino-US) ha firmato contratti per 15 elicotteri AW139.

Firmato inoltre un accordo quadro per l’acquisto e la consegna di ulteriori 160 macchine, di vari modelli, nel periodo 2019-2023 e la realizzazione in Cina di un centro di addestramento autorizzato e di un centro per la personalizzazione e installazione di equipaggiamenti di missione sugli elicotteri di Leonardo consegnati nel Paese.

Nessun accenno ai termini finanziari delle commesse.

L’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha commentato: “Con le firme di oggi Leonardo conferma la propria leadership nel settore elicotteristico in Cina. Un mercato in rapida espansione e altamente competitivo, dove i nostri prodotti allo stato dell’arte svolgono ogni giorno complesse operazioni di soccorso a sostegno della popolazione cinese”.