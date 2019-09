Nuova struttura organizzativa per Kellogg Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Novità in casa Kellogg , che lancia una nuova struttura organizzativa per l’Europa. Caratterizzato già da “una crescita costante per sette trimestri consecutivi”, la società vuole “dare ulteriore spinta al trend positivo del business”.

In questo nuovo contesto – in cui di passa da una struttura di cluster si passa “ad una maggiore autonomia e focalizzazione sui singoli Paesi con l’identificazione di Market Head locali per ciascun mercato di riferimento” – a guidare l’Italia ci sarà Giuseppe Riccardi con la responsabilità dello sviluppo e della gestione del business nazionale, tra i più importanti su scala europea e dove Kellogg opera ormai da oltre trent’anni. Alla sua nomina si aggiunge quella di Donato Cangelli “che assume un ruolo di spicco a livello europeo, diventando Marketing activation director Continental Europe (Italia, Iberia, Germania, Austria, Francia, Benelux) & High growth markets”.

In Italia la multinazionale americana, con più del 43% di quota di mercato, è leader nel settore dei cereali, nel mercato delle barrette a base di cereali si attesta al 37%, mentre in quello delle patatine ha superato l’11% grazie al brand Pringles.

E sono due “gli assi su cui si sviluppa la strategia di crescita di Kellogg in Europa e in Italia: da un lato investire nei brand storici, dall’altro ascoltare le nuove esigenze dei consumatori, quindi innovando la gamma prodotti secondo le tendenze piu’ forti del mercato”. “Guidare lo sviluppo di Kellogg nel mercato italiano – afferma Riccardi – è una grande responsabilità e motivo di orgoglio. L’azienda sta vivendo un momento di forte innovazione: stiamo investendo significativamente sull’innovazione di prodotto, così come sull’area delle ricerche e sulla logistica per offrire un livello di servizio sempre più elevato ai clienti e ai consumatori”.

Al momento il titolo a New York segna un rialzo dello 0,67%.