Nuova partnership tra Bangkok Airways e Turkish Airlines

(Teleborsa) – Bangkok Airways e Turkish Airlines hanno annunciato una nuova partnership per il codeshare, che fornirà ai propri passeggeri comodi collegamenti dalla Turchia alle destinazioni in Thailandia e in altre città del Sud-est asiatico.

In base a questo accordo, in vigore da ieri 1 agosto, i voli in codeshare operati da Bangkok Airways coprono attualmente 16 rotte di andata e ritorno sia nazionali che internazionali: Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Chiang Rai, Bangkok-Lampang, Bangkok-Sukhothai, Bangkok-Trat, Bangkok-Samui, Bangkok-Phuket, Bangkok-Krabi, Samui-Phuket, Bangkok-Danang, Bangkok-Phu Quoc, Bangkok-Yangon , Bangkok-Mandalay, Bangkok-Nay Pyi Taw, Bangkok-Vientiane e Bangkok – Luang Prabang.

Inoltre, ci sono altre 2 rotte di andata e ritorno soggette all’ottenimento dell’approvazione del governo che sono Bangkok-Phnom Penh e Bangkok-Siem Reap.