Nuova mossa della Fed. Wall Street recupera parte perdite poi torna a crollare

(Teleborsa) – La Federal Reserve offrirà 500 miliardi di dollari in un’operazione Repo che si concluderà domani, 13 marzo 2020. Lo annuncia la stessa banca guidata da Jerome Powell aggiungendo che continuerà a offrire almeno 175 miliardi di dollari nel corso delle operazioni di pronti conto termine giornaliere giornaliere e almeno 45 miliardi in quelle bisettimanali.

“Questi cambiamenti sono effettuati per far fronte alle perturbazioni del tutto insoliti nei mercati associate allo scoppio del coronavirus“, spiega l’istituto centrale,

In scia alla notizia gli indici hanno tentato di recuperare parte delle perdite, ma il tutto è sfumato in pochi minuti. Il Dow Jones accusa un ribasso del 6,52%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo S&P-500, che retrocede a 2.573,83 punti, ritracciando del 6,11%. In forte calo il Nasdaq 100 (-5,47%), come l’S&P 100 (-5,9%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-8,55%), utilities (-7,58%) e finanziario (-7,48%).

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.

Le peggiori performance si registrano su Nike, che ottiene -10,89%.

In caduta libera DOW, che affonda del 10,68%.

Pesante IBM, che segna una discesa di ben -10,15 punti percentuali.

Seduta drammatica per American Express, che crolla del 9,97%.

Viacom è l’unica performance positiva del Nasdaq-100, con un aumento del 3,24%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tripadvisor, che prosegue le contrattazioni a -17,06%.

Sensibili perdite per Mattel, in calo del 14,80%.

In apnea Bed Bath & Beyond, che arretra del 13,44%.

Tonfo di Dollar Tree, che mostra una caduta del 12,42%.