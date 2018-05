Nuova commessa in India per Astaldi. Titolo +5%

editato in: da

(Teleborsa) – Astaldi si aggiudica una nuova commessa in India.

La società, in joint venture con Reliance Infrastructure, è risultata aggiudicataria di un contratto per la realizzazione del Versova-Bandra Sea Link di Mumbai, in India.

Il valore complessivo delle opere da realizzare, si legge in un comunicato, è pari a 780 milioni di euro (62,4 miliardi rupie indiane), di cui 390 milioni di euro in quota Astaldi.

Sono inoltre previste attività di manutenzione dell’infrastruttura per una durata di 2 anni.

Il committente è il Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) e le opere saranno finanziate con fondi statali.

A metà aprile il contractor aveva annunciato l’aggiudicazione di tre lotti della metropolitana di Mumbai.

La notizia ha messo le ali al titolo, che sta correndo a Piazza Affari con un rialzo del 5,18% a 2,558 euro.