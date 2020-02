Nuova Cigs, Patuanelli preoccupato ma resta ottimista su Alitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Non nasconde la preoccupazione il Ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a proposito della richiesta avanzata dal Commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, di estendere la Cigs da circa 1.200 a quasi 4mila dipendenti. L’emergenza Coronavirus ha acuito evidentemente le difficoltà della compagnia aerea, al pari degli altri vettori, incidendo su una situazione di per se’ complessa.

Ciò nonostante il Ministro Patuanelli, che ha commentato la situazione a margine del suo intervento a un convegno sull’innovazione del Gruppo Leonardo a Pomigliano d’Arco, resta ottimista e conferma l’imminente pubblicazione del bando per le manifestazioni di interesse con successive offerte vincolanti.

Di emergenza parlano invece i sindacati di categoria del trasporto aereo, che sollecitano azioni immediate, concrete e condivise per la risoluzione delle crisi di Alitalia, Air Italy e Ernest Airlines che coinvolgono 6.000 lavoratori, a cui si aggiungono altre migliaia che dipendono dalle imprese dell’incontro legato ai servizi aeroportuali. Il prossimo 2 aprile è in programma lo sciopero del trasporto aereo.