NPL, McCaul (BCE): “Il progresso delle banche italiane è stato formidabile”

(Teleborsa) – “Il progresso delle banche italiane sull’esposizione ai crediti deteriorati è stato veramente notevole: il rapporto tra NPL lordi e totale prestiti è sceso dal 10% circa del 2014-2015 al 3,1% lo scorso giugno. È un progresso formidabile”. Lo ha detto Elizabeth McCaul, membro del consiglio di sorveglianza della BCE e responsabile dello SREP in un’intervista al Il Sole 24 Ore. “Ora le banche italiane devono continuare a fare esattamente questo, assicurarsi di gestire i NPL nei loro libri. Questo renderà i loro bilanci più forti per continuare a finanziare l’economia, soprattutto le PMI”, ha aggiunto.

Pur sottolineando che l’incertezza resterà alta, McCaul si è detta ottimista sul fatto che non ci sarà uno tsunami di NPL post-pandemia: “Quali rischi diverranno realtà quest’anno dipenderà molto dalla ripresa. E adesso abbiamo motivo di credere che lo scenario peggiore, quello dei 1.400 miliardi di NPL a fine pandemia, è meno probabile che si verifichi. Ci tengo a enfatizzare che ci aspettiamo che il 2021 sia l’anno della ripresa”.

La condizione necessaria affinchè non si creino problemi è che le banche rimangano trasparenti sul modo in cui gestiscono i crediti deteriorati. “Le banche devono differenziare tra deterioramento temporaneo e deterioramento permanente del credito provocato dalla pandemia – ha spiegato il membro del Supervisory Board – Se le banche non fanno questo, se non danno adeguata trasparenza ai loro bilanci, se iniziano ad essere opache, se non gestiscono gli NPL ora, quando la ripresa arriverà e quando l’economia riprenderà, allora sì avremo il cosiddetto effetto “cliff edge”, effetto baratro, nel senso che le banche non ci saranno, non daranno credito, proprio quanto ci sarà più bisogno di loro”.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche del nuovo Presidente del Consiglio italiano, con cui ha collaborato nei suoi anni alla BCE. McCaul ha detto che Mario Draghi è “una persona straordinaria. Ha la competenza, il coraggio e l’umiltà, unite a una umanità fuori dal comune e a una grande credibilità, richieste per eccellere nel servizio pubblico. Ha una cassetta degli attrezzi molto potente ora per l’Italia”.