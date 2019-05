Nozze FCA-Renault, Le Maire: “Bella opportunità ma necessarie garanzie”

editato in: da

(Teleborsa) – Le probabili nozze FCA-Renault ricevono la benedizione dei due governi francese e italiano. Il Ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire in una intervista a radio Rtl ha dichiarato che si tratta di “una bella opportunità per Renault ed una bella opportunità per l’industria automobilistica europea”.

Le Maire, sottolineando che l’operazione accrescerà gli investimenti, ha precisato che il governo francese, che ha una partecipazione azionaria del 7,5% nella casa d’auto d’oltralpe, seguirà con “molta attenzione” la vicenda e chiederà una serie di garanzie: sull’occupazione, sul mantenimento degli stabilimenti, sul mantenimento dell’alleanza Renault-Nissan e sulla governance del nuovo gruppo che dovrà essere “equilibrata”.

Dopo i commenti “a caldo” sulle nozze, torna sulla vicenda anche il vicepremier italiano Matteo Salvini, che parla di “operazione utile per Italia e per l’Europa per avere un gigante dell’auto”.