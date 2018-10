Novità invernali su Torino per easyJet e Blueair

editato in: da

(Teleborsa) – easyJet ha inaugurato il collegamento tra Torino e Berlino Schonefeld, che prevede tre frequenze settimanali nei giorni di martedì, giovedì e domenica. Si tratta della sesta destinazione servita da easyJet dall’aeroporto Sandro Pertini, che permette di raggiungere anche Bristol, Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester e Napoli. La programmazione invernale dell’aeroporto di Torino conta voli diretti con 45 destinazioni, 33 internazionali e 12 nazionali. Oltre a Berlino, figura la nuova rotta per Stoccarda, operata ogni martedì, giovedì e domenica da Blue Air, che ha introdotto anche il collegamento con Venezia (mercoledì, venerdì e domenica) e volerà dal 16 dicembre a Cracovia, sempre con frequenza trisettimanale. Già operativa la nuova rotta per Fez che Ryanair opera ogni lunedì e venerdì. In occasione delle festività natalizie, Torino sarà collegato a Reggio Calabria ogni lunedì e venerdì con i voli di Blue Air (dal 17 dicembre al 14 gennaio) e Blue Panorama (dal 21 dicembre al 7 gennaio).