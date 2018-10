Novità in vista per gli aeroporti di Cagliari e Olbia

editato in: da

(Teleborsa) – Stando a quanto riportato dai canali social dedicati al trasporto aereo, tra nove mesi l’aeroporto di Cagliari sarà collegato con Londra Gatwick dalla compagnia British Airways con un volo giornaliero. La programmazione dovrebbe iniziare il 12 luglio 2019 e rappresenta una prima volta per lo scalo di Elmas.

L’Aeroporto di Olbia, invece, nutre speranze per essere collegato dal 2021 alla rete ferroviaria dell’isola, grazie alla disponibilità di un milione di euro proveniente dal fondo FSC 2014-2020. In totale in Sardegna sono stati previsti 400 milioni di euro in investimenti ferroviari, alcuni dei quali già completati, come la tratta Oristano-Macomer, altri in fase di completamento, come la San Gavino-Oristano, e altri ancora in fase di programmazione, tra cui Olbia-Golfo Aranci.